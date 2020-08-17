Украинка Юлия Подольская поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает ей бороться с бездействием заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова

Об этом пишет "Политрада".

Приводим полный текст обращения Юлии Подольской (чтобы посмотреть видео, доскрольте вниз)

«Дорогие друзья и все те, кто не остался в стороне, и помогает мне в этой сложной ситуации, я хотела бы вас всех поблагодарить за поддержку. Честно признаюсь, меня потрясло, насколько серьезной она оказалась. Сколько откликов я получила в соцсетях, сколько поддержки я получила от людей, пришедших на акцию под стены Генпрокуратуры. Я понимала, что девочки помогут, но я не ожидала, что они возьмутся за это так сильно и так здорово. Если бы я не чувствовала бы себя плохо, то и сама бы пришла под стены ГПУ. В следующий раз, если позволит здоровье, я буду вместе с вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам, мои дорогие за все, что вы для меня делаете. Я уверена, что с такой поддержкой действительно можно добиться восстановления справедливости», - заявила Юлия Подольская в видеообращении, которое женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Юлия Подольская рассказала, что стала жертвой нападения, систематичесих издевательств бывшего мужа, который ломал ей пальцы. Апофеозом этого кошмара стало нападение с ножом собственного племянника, страдающего аутизмом и похищение ее ребенка его отцом.

«Я столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован. Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше», - заявила женщина в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому.

Подольская детально описала жуткое покушение, которое было совершено на нее и ее ребенка: "У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все, что происходило, зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленными у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую. Племянник убежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал. Нас с сыном отвезли в больницу, мне срочно сделали операцию, Мишу перевезли в детскую больницу и с тех пор я его не видела. Мишу забрал его отец, который теперь не отвечает на звонки и письма".

Подольская добавила, что перед покушением у нее пропали земельные участки.

«Эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки», - добавила пострадавшая.

14 августа под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел масштабный протест женщин в поддержку Юлии Подольской.

Женщины требовали срочно восстановить справедливость, вернуть матери ее ребенка, привлечь к ответственности супруга Юлии и заставить Гюндуза Мамедова выполнять свою работу. Именно в его молчание и бездействие сейчас уперлась вся ситуация.

Еще одна акция в поддержку Юлии Подольской состоялась в Киеве 17 августа возле автозаправки Socar на бульваре Дружбы народов, 35.

Туда пришли женщины с плакатами, которые содержали следующие надписи: «Socar Украина – семейный бизнес защитника детоубийцы», «Нет насилию над женщинами», «Защитите мать и ребенка», «Несправедлиовсть где-то – это несправедливость везде».

Напомним, убитая горем украинка обратилась к замгенпрокурора Мамедову: "Вам не хватает материнских слез?"

Как сообщала Politeka, женщины устроили митинг под ГПУ в защиту Юлии Подольской.

Также Politeka писала, чтоукраинка записала полное отчаяния послание из-за бездействия замгенпрокурора Мамедова.