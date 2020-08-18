Вопиющая история украинки Юлии Подольской, о которой она рассказала в видео-обращении к президенту Владимиру Зеленскому, вызвала бурную реакцию среди украинцев.

Об этом пишет Политрада, передает Знай.юа.

На днях в Киеве состоялось несколько акций поддержки женщины – участники выразили протест против бездействия заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, из-за бездействия которого, по словам пострадавшей Юлии Подольской, расследование дела о ряде нападений на нее и 4-летнего сына, остается недвижимым.

Более детально о произошедшей с ней ужасающей истории и «блокировке» расследования, Юлия рассказала в интервью.

— С чего начался конфликт с отцом Вашего ребёнка?

— Все началось с начала 2019 года, когда Козырев С.М. начал издеваться надо мной, унижать меня, в мае начал меня бить при детях и угрожал забрать ребёнка и имущество, убить меня, в августе сломал мне палец и вырвал из рук телефон.

Когда я пришла в Вишневской отдел полиции дать показания, сотрудник полиции открытым текстом мне сказал, что в полицию мне лучше не обращаться и что у Козырева С.М. Есть связи в правоохранительных органах.

Все мои дальнейшие обращения в правоохранительные органы Киево-Святошинского района лишь подтвердили это. Расследование уголовных дел по домашнему насилию не проводилось или умышленно затягивалось.

- Как у Вас оказался Ваш племянник?

— Мой племянник Арсений всегда много времени проводил со мной. Летом 2019 года мы с сестрой нашли ему школу в с. Гатное, в которой, как нам казалось, ему будет комфортно учиться. Все лето он занимался с репетитором по математике, который жил через дорогу от моего дома, а также с репетиторами по скайпу. Свободное время Арсений проводил с сыновьями Козырева от предыдущих отношений, они дружат много лет.

Надо сказать, что Арсений примерно с 3 лет имеет особенности поведения, но мы с сестрой всеми силами старались социализировать его и с ним занимались логопеды, психологи, психиатры и адаптологи.

Именно Арсений вызвал полицию, когда в мае 2019 года Козырев С.М. ударил меня с Мишей на руках.

- Что странного было в расследовании уголовного дела?

— В ходе расследования мы поняли, что Следствие не заинтересовано в раскрытии преступления, а пытается замести следы другого правонарушения. Так, не были изъяты все вещественные доказательства с места преступления, Арсению не проводили нареологическую экспертизу, а другие экспертизы сделаны с нарушениями, не опросили всех свидетелей, не проводили никаких следственных действий ни со мной, ни с сестрой, мою судмедэкспертизы сделали также с нарушениями. Против нас с сестрой возбудили уголовные дела и, не допрашивая нас ни одного разу, вручили нам подозрения.

Из показаний Арсения стало известно, что он изначально планировал убить Козырева С.М., но с декабря начал планировать мое убийство. Следствие ничего не сделало для того, чтобы раскрыть истинные мотивы преступления. В итоге в суд направили провальное дело, а относительно незаконности обвинительного акта адвокаты заявляли неоднократно.

-После широкого резонанса в СМИ не решился ли отец Вашего ребёнка на диалог?

— Нет. Не решился. Более того, попытался манипулировать мной, используя своего среднего сына.

- После того как Вы рассказали правду, не поступают ли угрозы?

— Нет, угроз не было.

- Высказывают ли поддержку другие силовые органы?

— Нет.

—Поддерживают ли общественные организации и будут ли Вам помогать?

— Да, несколько общественных организаций предложили свою помощь и поддержку. Также ко мне обращаются обычные люди и предлагают помощь.

-Знаете ли Вы, где сейчас сын и что с ним? Позволяют ли хотя бы узнавать новости?

— Нет. Я не знаю где сейчас мой сын и что с ним. Я много раз пыталась связаться с его отцом, бабушкой и няней, но мне так и не дали ни поговорить с Мишей, ни увидеть его.

-Недвижимое имущество и земельные участки сейчас на кого оформлены? Имеет ли свой интерес заместитель Генпрокурора?

— По факту мошенничества и подделки документов сейчас проходит расследование в СУ Киевской области. Мне известно, что земельные участки были оформлены на подопечных Козырева С.М.

-Пытались ли Вы защитить себя в пределах норм действующего законодательства?

— Да, в отношении Козырева С.М. возбуждено три уголовных производства, в которых на сегодняшний день изменена подследственность, сейчас в Деснянском районном суде находится иск об определении места жительства ребёнка. Ранее Козырев С.М. неоднократно запугивал меня судебными разбирательствами и тем, что заберёт у меня ребёнка. Так, в октябре прошлого года им был подан иск о внесении изменений в нотариальный договор о содержании ребёнка. После того, как Мишу выписали из больницы и его забрал отец, Козырев С.М. обратился в Шевченковский суд о выдаче судебного приказа о взыскании с меня алиментов. Сейчас в Шевченковский суде находится иск о расторжении нотариального договора. Также в августе этого года был подан иск о разделе имущества, которое осталось у меня.

- Чувствуете ли Вы поддержку Службы по делам детей и семьи?

— Ещё в 2019 году я обращалась в Ювенальную превенцию Вишневского ОП и в Службу по делам детей и семьи Киево-Святошинской РДА.

Поддержку получила только от психолога службы, которая провела несколько очень профессиональных консультаций со мной и Мишей.

В 2019 году, после того как Козырев С.М. напал на меня и сломал мне палец, инспектор ювенальной первенции, вместо того, чтобы действовать согласно алгоритму, утверждённому новым законодательством в отношении домашнего насилия, брала пояснения у меня, а не у того, кто на меня напал.

Комиссия по домашнему насилию, которую я просила провести как вывод выдала подложный документ, в котором не отражена суть вопроса.

— Опасаетесь ли Вы провокаций со стороны Козырева С.М. и силовых структур Киево-Святошинского района?

— Да, опасаюсь. Так, 01.06.2020 года, следователь Вишневского ОП вместе с 10 сотрудниками полиции пыталась выломать дверь в квартиру, в которой я сейчас живу, якобы чтобы вручить подозрения. На что ещё способен Козырев С.М., сложно предположить.

- Опасаетесь ли Вы нападений со стороны Вашего племянника?

— Да, ведь он имеет меру пресечения ночной домашний арест, а значит, может днём свободно перемещаться по улицам города.