В Киеве десятки женщин собрались, чтобы поддержать Юлию Подольскую, на которую было совершено покушение

Акция протеста прошла возле здания Генпрокуратуры. Большинство женщин были загримированы под жертв домашнего насилия.

Женщины держали в руках плакаты с надписями: «Socar Украина – семейный бизнес защитника детоубийцы», «Нет насилию над женщинами», «Защитите мать и ребенка», «Защитника детоубийцы и Мамедова в отставку».

Кроме этого, на плакатах были фотографии пострадавшей Подольской и ее ребенка до и после нападения.

Напомним, что Юлия Подольская стала жертвой нападения, систематических издевательств со стороны отца ее ребенка. Отношения с тираном закончились нападением на Юлию собственного племянника и похищением сына, передает "Политрада".

«Я столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован. Отец моего ребенка Святослав Козырев с прошлого года систематически надо мной издевался. Он меня бил, угрожал мне, ломал мне пальцы, хотел забрать сына. На вызовы полиции реагировал спокойно. Просто давал им деньги и те уезжали. А он дальше издевался надо мной еще больше», - говорит женщина в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому.

Подольская детально описала жуткое покушение, которое было совершено на нее и ее ребенка: "У нас в доме жил мой племянник Арсений, у него врожденный аутизм, но мы с сестрой пытались ввести его в нормальную жизнь. 1 марта этого года Арсений напал на меня и моего 4-летнего сына Мишу с охотничьим ножом. Этот нож принадлежал Святославу Козыреву. Племянник нанес нам с Мишей 50 ножевых ударов. Все, что происходило, зафиксировано камерами наружного наблюдения, установленными у меня во дворе. Я успела позвонить сестре, она вызвала полицию и скорую. Племянник убежал в дом матери Святослава Козырева, который его там ждал. Нас с сыном отвезли в больницу, мне срочно сделали операцию, Мишу перевезли в детскую больницу и с тех пор я его не видела. Мишу забрал его отец, который теперь не отвечает на звонки и письма".

Пострадавшая также рассказала, что перед нападением у нее пропали земельные участки.

«Эти земельные участки сейчас зарегистрированы на друзей Козырева. Нас решили убить, чтобы замести все следы. Наши адвокаты подали десятки жалоб. Эти жалобы расписывали на заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а в ответ мы получали только отписки», - добавила пострадавшая.

Обращение к президенту Зеленскому. Спасите меня и моего ребёнка... Gepostet von Юлия Подольская am Donnerstag, 13. August 2020

Напомним, что украинки восстали против несправедливости замгенпрокурора Мамедова: "Защитите мать и ребенка!".

Как сообщала Politeka, украинка, которую лишили сына после пыток, восстала против бездействия замгенпрокурора Мамедова: детали громкого дела.

Также Politeka писала, что Юлия Подольская заручилась поддержкой в борьбе с бездействием замгенпрокурора Мамедова: "Добьемся справедливости!".