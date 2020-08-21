Телеведущая Снежана Егорова считает, что украинцы, готовые отдать жизнь за страну, ни к чему не стремятся

Об этом она заявила в интервью программе "ПРЯМО_TALK", пишет Politeka.

По ее словам, ей не не нравятся героические образы, которые украинцам предлагают после событий на Майдане.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Какая собой ничего не представляет?" – заявила Егорова.

Также она считает, что эти люди готовы жертвовать своими жизнями, потому что якобы ничему не научились и ни к чему не стремятся. Егорова цинично сравнила их с наркоманами, готовыми отдать всё за дозу.

"Возможно, это подвиг, возможно – высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни. Нас приучают к позиции жертвы, к тому, что мы должны отдать свою жизнь. Это ненормально", – подытожила Снежанна Егорова.

Politeka сообщала, что популярный украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крыма. Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

Соответствующее заявление Козловского опубликовало 2016 года издание Апостроф.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей украинский Крым или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал роковую ошибку Украины. По его мнению, украинские власти, в частности экс-президент Виктор Ющенко, не смогли очистить политическую элиту от пророссийских элементов, что стало причиной вторжения Кремля в 2014 году. Об этом он рассказал 2017 года в комментарии "Обозревателю".

"Нужно было еще тогда пресечь сепаратистские настроения и разобраться с пророссийской коллаборационистской элитой. Это привело к тому, к чему привело. Съезд в Северодонецке – это конкретная дата, но проблема была шире", - отметил Муждабаев.

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