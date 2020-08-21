Заявление ведущей Снежаны Егоровой о "недалекости" украинских патриотов вызвало гнев в сети

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на комментарии к этой новости.

Напомним, Егорова в интервью программе "ПРЯМО_TALK" заявила, что считает, что украинцы, готовые отдать жизнь за страну, ни к чему не стремятся. По словам телеведущей, ей не не нравятся героические образы, которые украинцам предлагают после событий на Майдане.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Какая собой ничего не представляет?" – сказала она.

Также Егорова заявляет, что патриоты готовы жертвовать своими жизнями, потому что якобы ничему не научились и ни к чему не стремятся. Егорова цинично сравнивает их с наркоманами, готовыми отдать всё за дозу.

Украинцы разгневаны цинизмом телеведущей и не стесняясь отпускают нелестные эпитеты в ее адрес.

"До яких пір Україна буде толерантною і терплячою до таких розповідей, це просто глум над країною і її народом. Де таке буває? Яка дурепа! Не дав Бог розуму! Треба її на передову, тоді вона другої заспіває. Наше велике панство бачу зовсім страх потіряли ви там що поухуєвали ви бидло бесовісне неблагодарне ви хоч раз сказали тим як ви кажете селбкам дякую за мирне ваше небо. Нещасная, брошеная баба. Совсем крьішу снесло. Лучше бьі детьми занималась", – пишут они.

Другие комментаторы указывают на то, что те люди, которых обзывает Снежана Егорова, защищают ее на передовой.

"Тупорила рагулька, тварина вони захищають твій спокій щоб ти тварюка спокійно спала, непорозуміння ти. "Сама ти рогулиха, така позиція вбиває. Слава нації. Смерть ворогам. Не зря Мухарський втік від рагулькі. Вона не нормальна!Іі захищають,а ій наші вояки не подобаються,обнагліла! Хвора людина!", – заявляют они.

Politeka писала, что Снежана Егорова считает, что украинцы, готовые отдать жизнь за страну, ни к чему не стремятся. По ее словам, ей не не нравятся героические образы, которые украинцам предлагают после событий на Майдане.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Какая собой ничего не представляет?" – заявила Егорова.

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