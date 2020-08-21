Юлия Подольская, над которой регулярно издевался собственный муж, а затем похитил ее сына, заручилась поддержкой проекта Национального корпуса «Українські родини»
Что важно, полиция отказывается расследовать преступление против женщины.
"Наша власть, как всегда, закрывает глаза. Ее (Юлию Подольскую - ред.) и маленького сына едва не убили, отобрали ребенка и все имущество. Как мы видим, деньги решают в нашей стране все», – написала на своей Фейсбук-странице Таисия Непокритова, руководитель проекта "Украинские семьи».
В сети обсуждают подготовку к свадьбе Тины Кароль и Дана Балана: "Платье подобрала, туфли купила"
Встревоженный Кошевой из "Квартал 95" срочно предупредил украинцев, можно остаться без денег: "Берегите себя!"
Красотка Эльза Хоск из "Victoria’s Secret" без стыда и лифчика показала, чем одарила ее природа: "Аппетитная малышка"
Остановилось сердце народной артистки Украины: "ее талантом восхищались миллионы"
Отмечается, что правоохранительные органы покрывают преступника, вместо того, чтобы защищать права человека. "Українські родини" требуют восстановить справедливость и наказать всех причастных.
"Огласка – шанс к наказанию насилия", - отмечают в проекте.
Напомним, 14 августа Юлия Подольская записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвиняя в бездействии полиции заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. По словам женщины, именно из-за его безразличия расследование преступлений, которые были совершены против нее и ее сына, стоит на месте.
История пострадавшей женщины вызвала бурную реакцию среди украинцев 14 августа под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел масштабный протест женщин в поддержку Юлии Подольской.
Участницы акции требовали срочно восстановить справедливость, вернуть пострадавшей ее ребенка, привлечь к ответственности мужа Юлии и заставить Гюндуза Мамедова выполнять свою работу, поскольку именно его молчание и бездействие сейчас стали самой главной преградой в продвижении дела.
17 августа в столице прошла еще одна акция в поддержку Юлии Подольской возле автозаправки Socar на бульваре Дружбы народов, 35. Туда пришли женщины с плакатами «Socar Украина – семейный бизнес защитника детоубийцы», «Нет насилию над женщинами», «Защитите мать и ребенка».
В ответ на такую волну поддержки Юлия Подольская поблагодарила всем неравнодушным, кто помогает ей бороться с бездействием заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.
Напомним, что украинки восстали против несправедливости заместителя генпрокурора Мамедова: "защитите мать и ребенка!".
Как сообщала Politeka, украинка, которую лишили сына после пыток, восстала против бездействия заместителя генпрокурора Мамедова: детали громкого дела.
Также Politeka писала, что Юлия Подольская заручилась поддержкой в борьбе с бездействием заместителя генпрокурора Мамедова: "Добьемся справедливости!".