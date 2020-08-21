Юлия Подольская, над которой регулярно издевался собственный муж, а затем похитил ее сына, заручилась поддержкой проекта Национального корпуса «Українські родини»

Что важно, полиция отказывается расследовать преступление против женщины.

"Наша власть, как всегда, закрывает глаза. Ее (Юлию Подольскую - ред.) и маленького сына едва не убили, отобрали ребенка и все имущество. Как мы видим, деньги решают в нашей стране все», – написала на своей Фейсбук-странице Таисия Непокритова, руководитель проекта "Украинские семьи».

Отмечается, что правоохранительные органы покрывают преступника, вместо того, чтобы защищать права человека. "Українські родини" требуют восстановить справедливость и наказать всех причастных.

"Огласка – шанс к наказанию насилия", - отмечают в проекте.

Напомним, 14 августа Юлия Подольская записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвиняя в бездействии полиции заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. По словам женщины, именно из-за его безразличия расследование преступлений, которые были совершены против нее и ее сына, стоит на месте.

История пострадавшей женщины вызвала бурную реакцию среди украинцев 14 августа под зданием Генеральной прокуратуры Украины прошел масштабный протест женщин в поддержку Юлии Подольской.

Участницы акции требовали срочно восстановить справедливость, вернуть пострадавшей ее ребенка, привлечь к ответственности мужа Юлии и заставить Гюндуза Мамедова выполнять свою работу, поскольку именно его молчание и бездействие сейчас стали самой главной преградой в продвижении дела.

17 августа в столице прошла еще одна акция в поддержку Юлии Подольской возле автозаправки Socar на бульваре Дружбы народов, 35. Туда пришли женщины с плакатами «Socar Украина – семейный бизнес защитника детоубийцы», «Нет насилию над женщинами», «Защитите мать и ребенка».

В ответ на такую волну поддержки Юлия Подольская поблагодарила всем неравнодушным, кто помогает ей бороться с бездействием заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

Напомним, что украинки восстали против несправедливости заместителя генпрокурора Мамедова: "защитите мать и ребенка!".

Как сообщала Politeka, украинка, которую лишили сына после пыток, восстала против бездействия заместителя генпрокурора Мамедова: детали громкого дела.

Также Politeka писала, что Юлия Подольская заручилась поддержкой в борьбе с бездействием заместителя генпрокурора Мамедова: "Добьемся справедливости!".