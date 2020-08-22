Украинка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за бездействия заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова
Юлия Подольская в душераздирающем послании рассказала, что пережила от немыслимой жестокости мужа, передает "Политрада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам бедной девушки, он постоянно ее избивал, и даже ломал пальцы, а венцом этого кошмара стало нападение с ножом собственного племянника, страдающего аутизмом и похищение ее ребенка его отцом.
В своем обращении Юлия указала на безразличие правоохранителей к вопиющему инциденту, а именно заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.
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"Столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован", - заявила пострадавшая женщина.
"Невозможно передать словами, что я чувствовала, когда на моих глазах убивали моего маленького сына. И мне хотелось бы спросить Гюндуза Мамедова, вам легко смотреть людям в глаза?" - едва сдерживая слезы рассказа Юлия.
Отметим, что история Юлии быстро получила резонанс по всей стране. На вопиющий инцидент отреагировало общество - недавно в Киеве состоялось несколько акций поддержки пострадавшей.
Напомним, убитая горем украинка обратилась к замгенпрокурора Мамедову: "Вам не хватает материнских слез?"
Как сообщала Politeka, женщины устроили митинг под ГПУ в защиту Юлии Подольской.
Также Politeka писала, чтоукраинка записала полное отчаяния послание из-за бездействия замгенпрокурора Мамедова.