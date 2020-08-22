Украинка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за бездействия заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова

Юлия Подольская в душераздирающем послании рассказала, что пережила от немыслимой жестокости мужа, передает "Политрада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам бедной девушки, он постоянно ее избивал, и даже ломал пальцы, а венцом этого кошмара стало нападение с ножом собственного племянника, страдающего аутизмом и похищение ее ребенка его отцом.

В своем обращении Юлия указала на безразличие правоохранителей к вопиющему инциденту, а именно заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

"Столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован", - заявила пострадавшая женщина.

"Невозможно передать словами, что я чувствовала, когда на моих глазах убивали моего маленького сына. И мне хотелось бы спросить Гюндуза Мамедова, вам легко смотреть людям в глаза?" - едва сдерживая слезы рассказа Юлия.

Обращение к президенту Зеленскому. Спасите меня и моего ребёнка... Polina Nenia,Гендер в деталях,The Devochki, UN Women Ukraine,Femen Ukraine,KyivPride,Vidchuvai,ukrainky.com, Olga Shatylo,Sonia Kudina,Olga Rudneva,Коня Танева,Громадські Радники проти насильства,Безпечний хаб "ПравоPolice",Gender Z,Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем",Феміністична майстерня,Gerasimova Taya,Kateryna Halushka,Update,Союзники в дії - Allies in action,Insight LGBTQ NGO,Кампанія проти домашнього насилля Gepostet von Юлия Подольская am Donnerstag, 13. August 2020

Отметим, что история Юлии быстро получила резонанс по всей стране. На вопиющий инцидент отреагировало общество - недавно в Киеве состоялось несколько акций поддержки пострадавшей.

Напомним, убитая горем украинка обратилась к замгенпрокурора Мамедову: "Вам не хватает материнских слез?"

Как сообщала Politeka, женщины устроили митинг под ГПУ в защиту Юлии Подольской.

Также Politeka писала, чтоукраинка записала полное отчаяния послание из-за бездействия замгенпрокурора Мамедова.