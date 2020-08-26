Вопиющая история украинки Юлии Подольской, о которой она рассказала в видео-обращении к президенту Владимиру Зеленскому, вызвала бурную реакцию среди украинцев.

Как пишет Знай.юа, хрупкая женщина продолжает свою борьбу не только за своего сыночка, но и против системы, которую олицетворяет заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Именно он - уверяет женщина - тормозит дело и оставляет ее просьбу без всякого внимания.

Недавно Юлия нашла возможность обратиться к заместителю генпрокурора Гюндуза Мамедова напрямую. Об этом она рассказала на своей странице в сети Фейсбук.

"Спасибо всем людям, которые откликнулись на мой крик о помощи и сочувствовали мне. Многие написали мне лично, многие предложили посильную помощь. Мне передали номер телефона Гюндуза Мамедова, и я решила написать ему. К сожалению, мои сообщения остались без ответа...",- сообщила Юлия Подольская.

Спасибо всем сопереживающим людям, которые откликнулись на мой крик о помощи. Многие написали мне лично, многие... Gepostet von Юлия Невгодовская am Mittwoch, 26. August 2020

Женщина пыталась пересказать прокурору ужасную историю, к которой пытается привлечь его внимание. Приводим текст Юлии полностью:

"Я, Юлия Невгодовская, стала жертвой циничного преступления, а после – ужасающей несправедливости и беззакония, куратором которого называют Вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно известно, как мой племянник, мальчик-аутист, был вовлечён взрослыми людьми в страшное преступление – попытку убийства меня и моего маленького ребёнка. Я обоснованно подозреваю в случившемся отца моего ребёнка, который незадолго до организации моего убийства, переоформил по поддельной доверенности мое имущество на своих подельников.

Для того чтобы замести следы своего преступления, он и подговорил моего племянника – аутиста на преступление, зная, что никакой ответственности такой подросток не понесёт. Племянник напал на нас с маленьким сыном с ножом, и нанёс нам десятки ударов. Мы 100% должны были умереть, но чудом выжили. Но Вы и Ваши прокуроры упорно делаете вид, что не замечаете этой причинно – следственной связи. Вы пытаетесь меня посадить в тюрьму, в то время как убийцы шастают на свободе. И не просто шастают, а рассказывают всем как купили Вас и Ваших прокуроров за $ 100 тысяч.

Я требую от Вас публичного ответа. Я призываю Вас вспомнить, что Вы - мужчина и что прятаться за стенами Генеральной прокуратуры вечно не получится. Выйдите и назовите убийц, которые использовали аутиста в своих грязных делах. А если Вы этого сделать не можете – позорно сорвите с себя погоны и большое никогда не называйтесь прокурором, который отвечает за соблюдение законов, прав людей и особенно детей. Я жду Вашего ответа!"