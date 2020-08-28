В истории украинки Юлии Подольской (Негодовской) всплыли ужасающие события, которые просто невозможно в цивилизованной стране

О них в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он возмутился ситуаций с матерью, которой отказываются помогать правоохранители.

"История не просто дикая – она сюрреалистична. Вот смотрите, есть такая девушка Юлия Невгодовская. Дизайнер, частный предприниматель, человек с достатком выше среднего. Дальше следует обыденная бытовуха. У Юлии был сожитель и он же биологический отец ее ребенка – Сергей Козырев", – отметил журналист. – "Упакованный коммерс приближенный к ментам и действующей власти. Ну а дальше идет классический бытовой трэш. Мужик уходит к другой бабе, кстати, к сестре действующего нардепа. Параллельно избивает свою бывшую".

Как рассказал Игорь Лесев, вскоре после такой драмы племянник Юлии сорвался и набросился на украинку и ее маленького ребенка. Автор привел версию самой женщины и поделился собственными наблюдениями:

"Я сам видел руки и шею Невгодовской – они все в шрамах. Там махач с ножом был не детский. По мнению женщины, племянника подговорил совершить попытку убийства именно Козырев".

Игорь Лесев обратил внимание на нюансы, которые проливают свет на этот скандал:

"Меня в этой истории заинтересовало совсем другое. Пока Юля лежала в больнице, ее сожитель похитил ребенка. Напомню, а ведь они даже не женаты. И вот уже прошло полгода, а мать ни разу не видела своего ребенка. Отсудить малолетнего на воспитание мужику практически невозможно. Мамаша должна быть или наркоманкой, или шизофреничкой – и то шансы забрать ребенка минимальны. Казалось бы, ситуация даже очевидней, чем история с бабушкиной квартирой. Звони в ментовку и ребенок через час уже будет с матерью, но так будет работать только при одном условии – если фигурант не кореш у ментов и прокурорских".

Игорь Лесев подчеркнул, что мать обращалась к разным инстанциям, включая полицию и Уполномоченного президента, однако везде получила отказ.

"У матери похитили ребенка. Похититель известен. Но ни одна силовая структура за женщину не вписывается. Ее просто по кругу посылают нафиг. Идите в суд, обращайтесь к уполномоченному, напишите в Спортлото. Вы понимаете в какой стране мы с вами живем? Мать полгода не видит своего сына, а государственная власть даже не собирается ничего решать! Это натуральное инферно. Хотя нет, это не инферно. Это Украина Зеленского", - подытожил Игорь Лесев.

Ранее Юлия в отчаянии записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинила в бездействии правоохранителей в лице заместителя Генпрокурора Гюндуза Мамедова.

"Столкнулась с абсолютной бездушностью и круговой порукой силовых структур и отдельных личностей, таких как заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который покрывает преступника, который полностью заангажирован и коррумпирован", - заявила пострадавшая женщина.

Напомним, убитая горем украинка обратилась к замгенпрокурора Мамедову: "Вам не хватает материнских слез?"

Как сообщала Politeka, женщины устроили митинг под ГПУ в защиту Юлии Подольской.

Также Politeka писала, чтоукраинка записала полное отчаяния послание из-за бездействия замгенпрокурора Мамедова.