В Киеве устроили акцию протеста против преступной бездеятельности заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова

27-28 августа под офисом "Socar" на улице Богдана Хмельницкого состоялись акции, участники которых обратились к брату замгенпрокурора, бизнесмену Эльчину Мамедову, с просьбой повлиять на ситуацию с Юлией Подольской. Активисты вышли на улицу с плакатом, а также высказали свои требования в громкоговоритель:

"Эльчин Мамедов, Ваш брат прокурор - Гюндуз Мамедов, покривает жестоких убийц, которые использовали подростка-аутиста в своих преступлениях. Эльчин Мамедов, позвоните брату. Скажите, что покрывать убийц - это все равно, что быть убийцей. Эльчин Мамедов, Вам и Вашему брату будет стыдно".

Недавно Юлия нашла возможность обратиться к заместителю генпрокурора Гюндуза Мамедова напрямую. Об этом она рассказала на своей странице в сети Фейсбук.

"Спасибо всем людям, которые откликнулись на мой крик о помощи и сочувствовали мне. Многие написали мне лично, многие предложили посильную помощь. Мне передали номер телефона Гюндуза Мамедова, и я решила написать ему. К сожалению, мои сообщения остались без ответа...",- сообщила Юлия Подольская.

Женщина пыталась пересказать прокурору ужасную историю, к которой пытается привлечь его внимание. Приводим текст Юлии полностью:

"Я, Юлия Невгодовская, стала жертвой циничного преступления, а после – ужасающей несправедливости и беззакония, куратором которого называют Вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно известно, как мой племянник, мальчик-аутист, был вовлечён взрослыми людьми в страшное преступление – попытку убийства меня и моего маленького ребёнка. Я обоснованно подозреваю в случившемся отца моего ребёнка, который незадолго до организации моего убийства, переоформил по поддельной доверенности мое имущество на своих подельников.

Для того чтобы замести следы своего преступления, он и подговорил моего племянника – аутиста на преступление, зная, что никакой ответственности такой подросток не понесёт. Племянник напал на нас с маленьким сыном с ножом, и нанёс нам десятки ударов. Мы 100% должны были умереть, но чудом выжили. Но Вы и Ваши прокуроры упорно делаете вид, что не замечаете этой причинно – следственной связи. Вы пытаетесь меня посадить в тюрьму, в то время как убийцы шастают на свободе. И не просто шастают, а рассказывают всем как купили Вас и Ваших прокуроров за $ 100 тысяч.

Я требую от Вас публичного ответа. Я призываю Вас вспомнить, что Вы - мужчина и что прятаться за стенами Генеральной прокуратуры вечно не получится. Выйдите и назовите убийц, которые использовали аутиста в своих грязных делах. А если Вы этого сделать не можете – позорно сорвите с себя погоны и большое никогда не называйтесь прокурором, который отвечает за соблюдение законов, прав людей и особенно детей. Я жду Вашего ответа!"

Напомним, украинка, которую лишили сына, воззвала к совести замгенпрокурора Мамедова.

Как сообщала Politeka, в Киеве прошли массовые протесты против преступного бездействия замгенпрокурора Мамедова: «Нет насилию над женщинами!»

Также Politeka писала, что Юлия Подольская раскрыла детали пережитых нападений: делу препятствует замгенпрокурора Мамедов.