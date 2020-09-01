Бывший нардеп Олег Барна нарвался на возмущение со стороны ветеранов АТО из-за участия в Марше защитников Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост пользователя Александра Починка в соцсети.

Так, в День Независимости Украины Барна пришел на Марш защитников в военной форме и с множеством наград, что вызвало ряд вопросов со стороны ветеранов.

"Профессиональный популист, провокатор и коррупционер Барна напялил форму и хотел примазаться к боевым защитникам Украины, добровольцам, но не смог ответить на вопрос, где именно принимал участие в боевых действиях, в результате был выгнан из коробки боевыми", - говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах можно услышать, как Барну спрашивают о том, где именно и когда он принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В ответ на это Барна сказал, что может продемонстрировать документы, удостоверяющие, что он является участником боевых действий.

"Я знаю ваши документы - приехали на один день и уехали, и получили УБД, и что вы мне рассказываете?" - возмутился ветеран.

Барна и дальше спорил с ветеранами, однако так и не назвал позиции, на которых он проходил службу, и позывной своего командира.

Професійний популіст,провокатор та корупціонер барна нап‘ялив форму і хотів примазатись до бойових захисників України Добровольців але не зміг відповісти на запитання де саме брав участь у бойових діях,в результаті був вигнаний із коробки бойовими!!! Слава Україні та ганьба такій мерзоті! Репост вітається! Gepostet von Alexander Pochynok am Montag, 24. August 2020

В комментариях тоже возмутились поведением Барны и его появлением на марше в орденах.

"И медали нацепил. Уже и у нас ряженые появились!", "На каком основании он натянул военную форму и нацепил медали?", "А инвалида войны Барна получил за столкновение с трамваем!", "Я так люблю такие прямые разговоры и петляния Барны - это 99 левел! Хорошо упаковали шпица в ср*ку", - пишут в комментариях.

Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".

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