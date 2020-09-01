Бывший нардеп Олег Барна нарвался на возмущение со стороны ветеранов АТО из-за участия в Марше защитников Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост пользователя Александра Починка в соцсети.
Так, в День Независимости Украины Барна пришел на Марш защитников в военной форме и с множеством наград, что вызвало ряд вопросов со стороны ветеранов.
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В комментариях тоже возмутились поведением Барны и его появлением на марше в орденах.
"И медали нацепил. Уже и у нас ряженые появились!", "На каком основании он натянул военную форму и нацепил медали?", "А инвалида войны Барна получил за столкновение с трамваем!", "Я так люблю такие прямые разговоры и петляния Барны - это 99 левел! Хорошо упаковали шпица в ср*ку", - пишут в комментариях.
Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".
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