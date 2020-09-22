Маленькой украинке срочно нужна помощь иначе девочка может умереть

Об этом рассказала ее мама Надежда Притула, пишет издание Знай со ссылкой на пост женщины в Facebook.

По словам женщины, ее маленькой дочери Ирине Притуле необходимо провести операцию по пересадке почки. Женщине осталось собрать сумму в размере 12 560 гривен.

Для того, чтобы собрать деньги на операцию для девочки остался всего один день. В связи с этим Надежда Притула обратилась ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти жизнь ее дочери.

"SOS!!!УМОЛЯЮ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ. Помогите спасти жизнь моему ребенку. Иринке срочно нужна трансплантация почки. Остался последний день чтобы собрать 12 560 гривен. Прошу всех помогите спасти Иринке жизнь" - написала Надежда Притула.

В публикации она указала реквизиты по которым каждый желающий может перечислить средства для помощи девочке.

Ранее мы сообщали, что в сети проводят сбор денег для Ирины Бойко. Днепрянка сама воспитывает 12-летнего сына и ухаживает за своей старенькой матерью. Недавно Ирине поставили страшный диагноз - меланома головного мозга.

Отмечается, что болезнь у женщины очень быстро прогрессирует - буквально за два месяца заболевание обострилось, и сейчас Ирина почти потеряла зрение и не может двигаться.

Напомним, юная украинка осталась без ноги после ЧП в Польше, людей просят о помощи.

Как сообщала Politeka, молодой отец пожертвовал всем ради незрячей дочери с ДЦП: "Я иду через себя и прошу...".

Также Politeka писала, что 6-летняя Лера может победить рак, украинцев просят дать девочке шанс.