Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, какая зарплата должна быть у украинских чиновников

Свою позицию политик озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Разумков уверен, что народный депутат и любой чиновник, через которого проходят важные государственные решения, должен получать много.

"$10–50 тыс… Потому что в итоге он может украсть миллионы, нанести ущерб государству на миллионы. Но при условии, что будет неотвратимость наказания", - считает спикер Рады.

Украинцы в сети не согласились с таким утверждением спикера Рады, а некоторые дали свои рекомендации.



"Для чего поощрять, к работе? Не хотят работать, на выход, сколько бездельникам не дай денег, все мало, надо платить за результат, которого у них нет, минималку им, пусть стараются", "В депутаты шли по собственному желанию и били себя в грудь, что они патриоты и любят народ и Украину. Знали, которая будет зарплата", "Кому мало пусть едут на заработки, как народ выживает", "Да нашим депутатам дайте хоть миллион, всё одно будут воровать", - писали в сети.

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