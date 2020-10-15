Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии

Как передает Politeka.net, с таким заявлением глава фракции "Слуги народа" выступил в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Нардеп заявил, что "полностью согласен" с идеей о сокращении армии и подчеркнул необходимость направления средств на инновации.

"Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - пояснил Арахамия.

По его словам, это позволит значительно лучше противостоять российской агрессии.

Ранее в Главном управления разведки Минобороны заявили, что командование российско-оккупационных войск ужесточает требования по боевой подготовке так называемого "военнообязанного населения" в "ДНР" и "ЛНР".

По данным разведки, оккупантами начато проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.











