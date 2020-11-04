На оккупированных территориях Донецкой области местные жители жалуются на ужасную ситуацию в больницах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на DonPress.

Так, жительница самопровозглашенной "ДНР" пожаловалась на ужасные условия в инфекционном отделении больницы оккупированного города Зугрэса Донецкой области и пожелала никому и никогда не попадать туда.

По словам местной жительницы, она вместе с ребенком попала в лечебное учреждение неделю назад, 28 октября. Она рассказала, что ей и ребенку выдали постельное белье, которое было "просто в ужасном состоянии". Пользовательница соцсети также пожаловалась на тараканов в палате и на плохое питание. Впрочем, еду, по ее словам, иногда вообще не дают.

"Кормят здесь едой на воде и двараза в день, и то не факт, что покормят вечером, так как бывает привезут, бывает - нет. Насчет лекарств - написали целый список того, что нужно и что не нужно. Медперсонал - я вообще молчу. Многие хамят, лекарств у них нет, хотя я знаю что привозят по больнице гуманитарную помощь, так что, девочки и мамочки, я вам не советую сюда попадать, потому что не известно, чем еще заболеешь, и берегите своих детишек", - написала жительница ОРДО.

В комментариях к публикации другие пользователи подтвердили, что ситуация во многих больницах "ДНР" ничем не отличается от описанной выше, а особенно это касается инфекционных отделений.

"В ЦГКБ №1 города Донецка инфекционка в таком же состоянии. Персонал тоже хамит и халатный весь, кроме пары медсестер. Наверное, это такой план геноцида у власти - не лечить население от инфекционных заболеваний", - написали в комментариях.

Как известно, ситуация в больницах "ЛНР" практически ничем не отличается. Местные жители жалуются на ужасные условия, нехватку медперсонала и лекарств. Более того, медучреждения в небольших городах ОРДЛО и вовсе отказываются принимать пациентов - люди едут за свой счет на такси в другие города.

Напомним, в "ЛНР" жалуются на катастрофу в больницах: "Уехал подальше из этого гадюшника...".

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