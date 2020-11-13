Жители Кривого Рога с начала следующего года смогут оплачивать проезд в транспорте как безналично, так и за купюры, а льготы и услуги будут предоставляться через персональную карту горожанина. Жители города отреагировали на эту инициативу.

Об этом сообщает Информатор.

Уже год как в Кривом Роге внедряют систему автоматической оплаты проезда, когда пассажир оплачивает проезд картой, а в муниципальном транспорте точно знают, сколько льготников проехало бесплатно. Впереди – скидки в магазинах и аптеках, запись онлайн школьников на кружки и секции, а также получение соцпомощи без бумажных документов.

Как писал Информатор Деньги, на начало ноября этого года жители Кривого Рога уже оформили 148 тыс. 379 именных «Карт криворожанина». Мы решили узнать, чем, по мнению горожан, хороша такая карта. И вот что они нам рассказали.

Яна Клименко: «Карта криворожанина» — это очень быстро и удобно. Раньше, когда ездила в троллейбусе, постоянно искала в кошельке мелкие деньги и ждала сдачу. Теперь не нужно иметь дело с наличкой и не нужно ждать: оплата картой происходит в считанные секунды, так что это намного упрощает жизнь. Когда запустили онлайн пополнение, стало все ещё проще и удобнее».

Наталия Хоменко: «Для себя я открыла преимущества быстрой оплаты проезда в коммунальном транспорте. Часто езжу в скоростном трамвае и постоянная волокита с очередью и жетонами очень утомляла. Решила оформить «Карту криворожанина». Теперь не приходится стоять в очереди за жетонами и носить с собой мелочь, да и вообще, наличку. Просто захожу в скоростной, прикладываю карту и прохожу на посадку. Быстро и без лишней суеты».

Тадеуш Бабеуш: «Я студент пятого курса Криворожского национального университета. Очень часто путешествую по городу, решил оформить «Карту криворожанина». Подал заявку онлайн за 2 минуты. Спустя 2 недели мне позвонили и сказали, что карта готова, и её можно забрать, взяв с собой паспорт, код и студенческий. Я её забрал, сразу пополнил в киоске на 95 квартале. По европейскому примеру, я знал, что оплачивать бесконтактно это удобно и ждал, когда в нашем городе будет такая возможность. Теперь пользуюсь картой постоянно».

Анна Лалак, мама ученицы Кристины: «Моя дочь – ученица, она получила карту бесплатно. Пользуется ей постоянно, так как ехать в школу не близко. Ещё она у меня посещает различные секции, так что транспортом пользуется очень часто. Дополнительно порадовала система оповещения в Телеграмме. Теперь точно знаю, когда мой ребенок добрался до школы и не нужно каждый раз звонить и уточнять».

О том, как и где можно оформить «Карту криворожанина», можно узнать по ссылке.