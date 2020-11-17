Заболевший коронавирусом президент Владимир Зеленский, который чувствует себя хорошо, просто занимает чужое место в клинике "Феофания"

При этом из-за нехватки мест в украинских больницах пациенты с коронавирусом лежат в коридорах учреждений, кислородных палат нет.

Об этом рассказал для Обозревателя Анатолий Сидоренко, заведующий подстанцией скорой помощи в Хортицком районе Запорожья.

Он отметил, что семейные врачи в Запорожье не успевают обслуживать задекларированных больных. Из-за такой большой нагрузки началась утечка кадров.

"Вот так потихоньку идем ко дну. Тотальная несправедливость. Если сатурация у больного выше 92, никто его не госпитализирует. Но почему тогда президент Зеленский, который себя хорошо чувствует, занимает место в "Феофании"? Его можно было отдать тому, кто в нем нуждается больше? Как-то все некрасиво и непонятно", – возмутился врач.

Стоит отметить, что он не первый врач, который призвал Зеленского лечиться в обычной больнице. Так, врач-эпидемиолог Андрей Александрин призывал президента Украины убедиться в том, в каких условиях лечатся обычные украинцы.

"Нет, дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо", – сказал медик.

Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры.

Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.

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