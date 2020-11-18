Экс-нардеп Надежда Савченко вспомнила события, которые происходили на Евромайдане

По ее словам, она "своими глазами" видела людей, которые во время событий Евромайдана первыми начали стрельбу в центре Киева.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

Она добавила, что может нарисовать по памяти фотопортрет человека, выстрелившего первым и даже в состоянии описать машину, на которой он приехал.

"Если говорить о том, есть ли у меня понимание, кто, когда и как пронес оружие. Я видела своими глазами этих людей, которые первые начали стрелять. Я говорила об этом в следственном управлении по делам Майдана. Я не знаю их имен, я видела их лица. Я как-то могу нарисовать по памяти их фотопортрет, я описала машину. Я сказала, откуда прозвучали первые выстрелы именно в тот день... Но и до того в районе консерватории я слышала, но тогда было много взрывов, пожаров", - заявила Савченко.

Также ранее сообщалось, что Савченко считает якобы Зеленский распустит правительство и, возможно, создаст определенное коалиционное правительство, чтобы сохранить стабильность власти и "не получить Майдан" по осени.

Она подчеркнула, что общество в Украине стало радикализированным и сейчас делится на тех, кто за "армию, язык и веру" и тех, кто поддерживает идеологию "за победу, деды воевали".

Напомним, Савченко объяснила, что ждет Карабах с приходом миротворцев.

Как сообщала Politeka, скандальная Савченко пригрозила тюрьмой Порошенко.

Также Politeka писала, что Савченко оскандалилась заявлениям о революциях в Украине.