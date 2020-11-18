Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак пояснила свое предложение к предпринимателям, чтобы те шли работать в больницы
Как передает Politeka.net, свой комментарий чиновница дала в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, это было не предложение, а просьба.
"Я обратилась к нашим предпринимателям с просьбой, а не предложением, потому что я знаю, что происходит в наших больницах. И не только к предпринимателям. Наши больницы страдают от нехватки рабочих рук", - пояснила Микичак.
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Также чиновница отметила, что украинцы не до конца понимают текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.
"Может наступить такой момент, когда всем нужно будет одеть белый халат и пойти в больницу, чтобы помогать друг другу", - отметила замминистра.
Напомним, во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что украинские больницы могут обеспечить временными рабочими местами предпринимателей, который терпят убытки в связи с введением карантина выходного дня.
Отметим, что по состоянию на 18 ноября за все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных/больных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли.
Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.
Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.