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Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак пояснила свое предложение к предпринимателям, чтобы те шли работать в больницы

Как передает Politeka.net, свой комментарий чиновница дала в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, это было не предложение, а просьба.

"Я обратилась к нашим предпринимателям с просьбой, а не предложением, потому что я знаю, что происходит в наших больницах. И не только к предпринимателям. Наши больницы страдают от нехватки рабочих рук", - пояснила Микичак.

Также чиновница отметила, что украинцы не до конца понимают текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Может наступить такой момент, когда всем нужно будет одеть белый халат и пойти в больницу, чтобы помогать друг другу", - отметила замминистра.

Напомним, во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что украинские больницы могут обеспечить временными рабочими местами предпринимателей, который терпят убытки в связи с введением карантина выходного дня.



Отметим, что по состоянию на 18 ноября за все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных/больных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.