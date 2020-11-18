В одной из украинских больниц катастрофическая нехватка кислородных аппаратов



Так, в одной из районных больниц отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну. Об этой трагедии написала на своей странице в Facebook волонтер Дана Яровая.

Диагноз коронавирус поставили и отцу, и сыну, а кислород каждому из них давали всего на 15 минут в день.

"Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет", – написала она.

Кроме того, волонтер сама пережила тяжелую форму вируса, поэтому рассказала о своих ощущениях во время болезни. Она вспомнила, что у нее было удушье и девушка не могла избавиться от ощущения, что в следующий раз может перестать дышать.

"На подкорке все равно был этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. Это просто Гестапо, Освенцим в чистом виде... Вы, устроили геноцид нации", – заявила она, обращаясь к членам пропрезидентской партии "Слуга народа".

Дана также рассказала о том, что проблемой закупки кислородных концентраторов занимается волонтер Леся Литвинова. Она призвала всех помочь Лесе в закупке необходимого медоборудования:

"И это лучшее что вы можете сделать на сегодняшний день. Ведь мы еще даже не вышли на плато стабилизации роста заболеваемости. Мы только растем".

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