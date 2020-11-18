Украинский журналист и блоге Айдер Муждабаев жестко высказался в адрес тех, кто протестовал под Радой против ослабления карантина

Акцию протеста он назвал «митингом бессмертных», о чем написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Он типа за «ФОПы без кассовых аппаратов» (отдельная тема, потому что это один из способов для крупных компаний не платить налоги), а на самом деле это митинг убийц, митинг за болезнь и смерть. Потому минимум половина участников плотно стоят и дышат друг на друга ВООБЩЕ без масок или в масках под носами. Эти условные люди – идиоты, которым место не в бизнесе и на митингах, а в психушке», – отмечает он.

При этом Муждабаев не скрывает свое отношение к таким людям.

«Яростно ненавижу тупых и активных, особенно когда они сознательно несут угрозу жизни и здоровью других. Если честно, таких надо арестовывать и изолировать где-то в отдельных «местах для бессмертных» до окончания эпидемии, потому что они и есть эпидемия».

Слова блогера, у которого более 70 тысяч подписчиков, вызвали неоднозначную реакцию. Одни поддержали автора, другие выступили на защиту протестующих:

«У людей отбирают возможность спокойно существовать. Вопрос же не только в РРО. Это начало конца эпохи единого налога. Риск потерять средства к существованию велик. Поэтому и протестуют», «Уверенный ковидиот - это худшее, что было в 2020 году», «Поддерживаю, более того есть информация что часть этих типа "фопов" свезённые за деньги и сотрудничают с бывшими власть имущими, цель проста, не добиться какого то результата в послабления для фопов, а показать телевизионную картинку в виде политических очков и личного пиара», «Все верно сказано! Тупость сегодня в тренде», «Заболев вирусом, шанс умереть 3-4%, а оставшись без средств существования шанс умереть от голода около 100%... Идиотами в данной ситуации является парламентарии, которые, вместо пойти навстречу малому бизнесу во времена большого кризиса, закручивают гайки для него".

Напомним, карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно.

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