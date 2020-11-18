Может нужно прислушаться к совету врача?

Заслуженный врач Украины Борис Тодуров рассказал, как не стать жертвой "китайкого" вируса



Как передает Politeka.net, с обращением к украинцам он выступил в эфире телеканала "НаШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его слова, в Украине на данный момент действительно катастрофическая ситуация с эпидемией. Тодуров предупредил, что даже сверхквалифицированные врачи не всегда в силах спасти человека от вируса.

Врач подчеркнул, что игнорируя карантинные ограничения люди подвергают себя опасности.

"Наденьте эти чертовы маски и носите их не снимая, если вы выходите на улицу. Мойте руки. Не ходите ни в какие общественные места. Вы подвергаете себя сегодня смертельному риску. Это уже не шутки! Сегодня хоронят людей без панихид и отпеваний в пластиковых пакетах", - предупредил врач.

По его словам, элементарное выполнение карантинных мер может сохранить вам жизнь.

"Я сегодня обращаюсь ко всем жителям Украины. Пожалуйста, поберегите себя!", - заявил врач.

Отметим, что по состоянию на 18 ноября за все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 570 153 инфицированных/больных. 259 079 из них выздоровели, 10 112 – умерли.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.