Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей страничке в Facebook.
Чиновник подчеркнул, что благодаря таким QR-кодам власти смогут массово присылать уведомления людям, если они находились в заведении, где был зараженный человек.
Напомним, перед голосованием в Раде выступил премьер Денис Шмыгаль, который призвал депутатов не отменять решение Кабмина. По его словам, результаты введения новых ограничений дадут результат уже через три недели.
Ранее мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.
"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.
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