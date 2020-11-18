В Украине планируют ввести новые правила по посещению публичных мест



Как передает Как передает Politeka.net , об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей страничке в Facebook.

По его словам, в правительстве разработали цифровые решения для борьбы с эпидемией в Украине.

Одним из них является использования QR-кода для посещения публичных мест.



Чиновник подчеркнул, что благодаря таким QR-кодам власти смогут массово присылать уведомления людям, если они находились в заведении, где был зараженный человек.