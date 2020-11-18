О чем президент напомнил в обращении...

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских сержантов с профессиональным праздником

В своем обращении, по случаю Дня сержанта Вооруженных Сил Украины, он акцентировал внимание на вооруженной агрессии России.

Поздравление от главы государства опубликовала пресс-служба ОПУ.

Президент Украины отметил, что сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.

"Как безоговорочные лидеры солдатских коллективов вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной – делай, как я", – сказал он.

Зеленский также отметил военных, защищающих украинскую землю от российского агрессора на Донбассе. Он склонил голову в этот день, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины.

"Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особое организаторскую роль в жизни воинских коллективов. В этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память ", - отметил Зеленский.

Также, Зеленский от имени украинцев поблагодарил сержантский корпус за стойкость и героизм, выявленные при защите территориальной целостности нашей страны.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" – резюмировал президент.



Напомним, что Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

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