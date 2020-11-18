Реанимационное отделение Черновицкой областной больницы переполнено больными коронавирусом и они лопаются от количества пациентов

В то же самое время, освободившееся места занимают очень быстро. Об этом рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов в интервью "Суспільному".

Например, в ночь на 12 ноября скончался пациент, а его койку за полчаса перестелили, обработали и госпитализировали следующего.

"Ночью со среды на четверг вообще была ситуация, когда кровать, на которой умер пациент, фактически оставалась свободной полчаса. Тело умершего еще находилось в отделении, а эту кровать перестелили, обработали и на нее была госпитализирована следующая пациентка", - рассказал Аносов.

Также Аносов отметил, что за последние месяцы количество молодых больных в тяжелом состоянии значительно возросло. Ранее это в основном были люди пожилого возраста.

"Если весной, как правило, это были пожилые люди со значительными сопутствующими патологиями, то сейчас их меньше, потому что, извините, они уже вымерли", - отметил врач.

По его словам, сейчас поступают пациенты возрастом до 30 лет, а на этой неделе скончалась 27-летняя девушка.

Аносов отметил, что за 10 месяцев борьбы с коронавирусом у него не было ни одного отпуска. Кроме того, он подчеркнул, что почтенных врачей, сбежавших от проблемы, заменили молодые, которые никогда не работали в условиях пандемии.

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