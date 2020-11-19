Китайский вирус унес жизнь известного черновицкого врача-гинеколога Светланы Маланчук, которая пользовалась авторитетом среди коллег и до последнего боролась за жизнь

О смерти доктора сообщила ее коллега и подруга Елена Боштан-Албота на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

«В сводках министра здравоохранения за сегодняшние сутки будет вновь количество заболевших, число умерших. Сухие цифры. И неописуемая тугой тягучая боль, охватывающая сердце и не дающая вздохнуть. По каждой страшной цифрой. Еще один врач ушел в потусторонний мир, еще одно сердце, которое сочувствовало горю, помогало в проблемах, перестало биться. Еще один врач-профессионал положил свою жизнь на алтарь борьбы с короновирусом», – говорится в публикации.

Автор отметила, что Светлана Андреевна Маланчук была врачом-гинекологом высшей категории, заведующей родильным отделением перинатального центра Черновицкой области.

«Моя лучшая подруга, почти сестра, стала ангелом! Я не могу поверить, я не могу понять это ни головой, ни сердцем. Вечная память тебе, моя милая Светуничка, вечная память!», – написала убитая горем женщина.

Новость потрясла пользователей. Они оставили под публикацией более 400 комментариев с соболезнованиями.

«Искренние соболезнования родным, Царство небесное, вечный покой! 🙏😢», «Очень грустно ..., Светлана Андреевна имела золотые руки, светлую голову, открытую, искреннюю и добрую душу ... Вечная ей память, пусть покоится с Богом», «Благодаря ей, я имею прекрасную и здоровую дочь. Вечная память», «Почему так – слишком молода, в расцвете сил, высокопрофессиональный специалист, мама, бабушка?! Царство небесное Светлане, сочувствие единственной дочери Марте, внукам ... близким🙏🏻🙏🏻🙏🏻», – пишут люди.

Напомним, трагически оборвалась жизнь легендарного украинского врача.

Как писала Politeka, беда случилась с главврачом харьковской больницы.

Также Politeka сообщала, что опасный вирус унес жизни популярного ведущего.