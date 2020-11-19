Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сделал неожиданное заявление об УПЦ МП

По его мнению, российская ФСБ использует церковь в своих политических намерениях, поэтому УПЦ МП не говорила, что на Донбассе происходит агрессия. Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

Он высказал мнение, что среди украинских священников есть агенты российских спецслужб.

"Если бы УПЦ МП не зависела бы от Москвы, то войны бы не было. Почему? Потому что церковь была бы единственной и защищала свои интересы и не говорила бы, что на Востоке идет братоубийственная война, а не агрессия", – сказал Филарет.

В качестве примера он привел Крым, где у киевского патриархата было всего несколько приходов, а остальные принадлежали московскому. По мнению патриарха, это и стало причиной того, что полуостров аннексировали без единого выстрела.

"А возьмите Донбасс. На Донбассе есть Киевский патриархат. И там уже идет война. Потому что церковь защищает интересы своего государства, и своей земли не хочет отдавать", – подчеркнул Филарет.

По его мнению, если бы церковь на Донбассе была бы украинской и не подчинялась Москве, то Путин не решился бы наступать на Украину. Он добавил, что без независимой церкви не может быть государства. И поэтому все балканские церкви, когда получили государственность, стали требовать и независимой церкви.

Напомним, что Филарет пояснил, почему жители Донбасса заслужили на страдания.

Как Politeka писала, что Филарет назвал причину появления коронавируса в мире.

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