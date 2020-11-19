Известный правозащитник Семен Глузман сравнил Виктора Ляшко, главного санврача Украины и заместителя главы Минздрава, с «палачами»

Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Я видел зло. Я жил с ним рядом семь лет. Обыкновенное, невыразительное, оно не носило маску. Оно было очевидным. Мы знали его в лицо. Пожилые мужчины, когда-то верно служившие фюреру, столь же спокойно и верно служили другому тоталитарному злу. Я всматривался в их лица, такие типичные лица советских дворовых доминошников, и пытался понять: убивая подобных себе, о чём они думали? Только ли о желании выжить любой ценой? Или поясняли себе, что именно они, убитые ими сегодня мужчины, женщины и дети, были виновны в том, что стали их жертвами, сделав их самих палачами», – пишет Глузман.

Он отмечает, что эти люди никогда не рассказывали о себе, и среди них было много национальностей, начиная от украинцев и заканчивая эстонцами. Они служили злу, надеясь на сокращение срока, похвалу начальства или дополнительные товары из лагерного ларька.

«Многие из них спасали себя так же, как спасали себя уступившие злу диссиденты, публично, в газетах и по телевидению признавшие себя раскаявшимися антисоветчиками и буржуазными националистами. Разница, по сути, невелика. Иные времена, иные обстоятельства, иные требования тоталитарного государства», – вспоминает правозащитник.

Говоря о прошлом, он задумался о молодом человеке, который «вполне осознанно, трезво уничтожившем всю санитарно-эпидемиологическую систему Украины». И этот человек – Виктор Ляшко.

«Дипломированный врач, прекрасно осознающий важность этой системы для страны, он выполнил приказ своей начальницы, министра. Он служил, не более того. И продолжает служить», – подытожил Глузман, проводя параллели с теми, кого знал много лет назад в бараках.

Ранее экс-главный санврач Украины Святослав Протас в одном из интервью заявлял, что Ляшко фактически стоял во главе движения по дискредитации санитарно-эпидемической службы.

«Им был подготовлен проект решения правительства, который был завизирован бывшим министром здравоохранения Зоряной Скалецкой о полной децентрализации тех лабораторий, которые остались от санитарно-эпидемиологической службы и уже в этом году они должны быть уничтожены», – рассказал он.

Как известно, после окончания медуниверситета Ляшко на протяжении семи лет работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы. Около трех лет (2010 — 2013) занимал руководящие должности в департаменте СЭС министерства здравоохранения.

В марте 2013 года Виктор был назначен руководителем ГУ “Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины”. На этой должности провел одиннадцать месяцев.

В период пандемии китайского вируса слова Ляшко не раз вызывали скандал среди украинцев. Так, в мае чиновник признался, что парки и скверы на период карантина в Украине по коронавирусу закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей”.

Напомним, главный санврач Ляшко обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, врач Светлана Гук объяснила, как облегчить свое состояние при коронавирусе.

Также Politeka писала, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кого скоро будут вакцинировать от гриппа.