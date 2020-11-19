Известный правозащитник Семен Глузман сравнил Виктора Ляшко, главного санврача Украины и заместителя главы Минздрава, с «палачами»
Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.
«Я видел зло. Я жил с ним рядом семь лет. Обыкновенное, невыразительное, оно не носило маску. Оно было очевидным. Мы знали его в лицо. Пожилые мужчины, когда-то верно служившие фюреру, столь же спокойно и верно служили другому тоталитарному злу. Я всматривался в их лица, такие типичные лица советских дворовых доминошников, и пытался понять: убивая подобных себе, о чём они думали? Только ли о желании выжить любой ценой? Или поясняли себе, что именно они, убитые ими сегодня мужчины, женщины и дети, были виновны в том, что стали их жертвами, сделав их самих палачами», – пишет Глузман.
Он отмечает, что эти люди никогда не рассказывали о себе, и среди них было много национальностей, начиная от украинцев и заканчивая эстонцами. Они служили злу, надеясь на сокращение срока, похвалу начальства или дополнительные товары из лагерного ларька.
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«Многие из них спасали себя так же, как спасали себя уступившие злу диссиденты, публично, в газетах и по телевидению признавшие себя раскаявшимися антисоветчиками и буржуазными националистами. Разница, по сути, невелика. Иные времена, иные обстоятельства, иные требования тоталитарного государства», – вспоминает правозащитник.
Говоря о прошлом, он задумался о молодом человеке, который «вполне осознанно, трезво уничтожившем всю санитарно-эпидемиологическую систему Украины». И этот человек – Виктор Ляшко.
«Дипломированный врач, прекрасно осознающий важность этой системы для страны, он выполнил приказ своей начальницы, министра. Он служил, не более того. И продолжает служить», – подытожил Глузман, проводя параллели с теми, кого знал много лет назад в бараках.
Ранее экс-главный санврач Украины Святослав Протас в одном из интервью заявлял, что Ляшко фактически стоял во главе движения по дискредитации санитарно-эпидемической службы.
«Им был подготовлен проект решения правительства, который был завизирован бывшим министром здравоохранения Зоряной Скалецкой о полной децентрализации тех лабораторий, которые остались от санитарно-эпидемиологической службы и уже в этом году они должны быть уничтожены», – рассказал он.
Как известно, после окончания медуниверситета Ляшко на протяжении семи лет работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы. Около трех лет (2010 — 2013) занимал руководящие должности в департаменте СЭС министерства здравоохранения.
В марте 2013 года Виктор был назначен руководителем ГУ “Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины”. На этой должности провел одиннадцать месяцев.
В период пандемии китайского вируса слова Ляшко не раз вызывали скандал среди украинцев. Так, в мае чиновник признался, что парки и скверы на период карантина в Украине по коронавирусу закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей”.
Напомним, главный санврач Ляшко обратился к украинцам.
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