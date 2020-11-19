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Президент Украины Владимир Зеленский должен объяснится за недостачу в "ковидном" фонде



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила волонтер и блогер Наталья Юсупова на своей страничке в Facebook.

По словам волонтера, заявление президента о наказании для нарушителей карантина выходит за рамки.



"Зеленский походу окончательно тронулся, у него точно ковид? Сказал, что штрафами, полученными с фитнес-центра Порошенко будет наполнять бюджет. Ну кто-то может отключить ему интернет или вколоть ему успокоительного?? Своими видосиками он доконает страну и доведёт до нервного срыва многих людей", - считает волонтер.

Также Юсупова отметила, что властям нужно заняться команиями и ресторанами, которые попадались на скандала еще весной этого года.

"Идиот, пополняй бюджет штрафами с «Велюр» и «Эпицентр», они ещё с марта месяца задолжали! И расскажи, куда делись 60 миллиардов грн с фонда на ковид, почему больницы не оборудованы и тысячи людей не получают элементарную мед помощь?!", - поинтересовалась волонтер.

Ранее Владимир Зеленский, который все еще находится на самоизоляции в клинике «Феофания» из-за китайского вируса, рассказал об изменениях в своем самочувствии.

По его словам, несмотря на позитивный тест на вирус, его общее состояние идет на поправку



