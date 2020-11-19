Украина получит бесплатную вакцину от "китайского" вируса, но ее может не хватить
Как передает Politeka.net, об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, всего Украина получит 8 миллионов бесплатных доз вакцинны, но поскольку она вводится двукратно, вакцинироваться смогут около 4 миллионов украинцев.
Ляшко отметил, что за деньги, которые заложены в бюджете для борьбы с вирусом можно будет купить дополнительное количество вакцины.
"Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины $7. Полноценное прививки, две дозы — $14", - отметил он.
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Отметим, что по состоянию на 19 ноября с начала пандемии в Украине подтвердили 583 510 случаев заражения, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. Сделали 4 062 868 ПЦР-тестирований.
Ранее мы сообщали, что сооснователь компании BioNTech, в которой разработали вакцину от китайского вируса, профессор Угур Сахин заявил о том, что пандемия должна пойти на спад к лету следующего года.
По его словам, вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому, возможно, не на 90%, а на 50%.
Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.
Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.
Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.