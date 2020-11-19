Родным не разрешили отдать дань покойному и достойно попрощаться с ним

В селе Горькая Полонка в Волынской области произошел скандал в одной из местных больниц. Так, врачи приписали умершему коронавирусную инфекцию, хотя причиной смерти мужчины был инсульт.

Семья умершего жалуется на то, что из-за этого не смогли нормально попрощаться с ним и похоронить как положено, сообщает "ТРК Аверс".

3 ноября у 63-летнего мужчины произошел инсульт. Его положили в Луцкую районную больницу. Через два дня он скончался. Жена покойного говорит, что ее мужу даже не делали ПЦР-тест и в больничных выписках о коронавирусе ничего нет. Женщина принесла выписку с больницы и показала ее журналистам, действительно о коронавирусе там нет ни слова.

Узнав о кончине мужчины, родственники начали подготовку к похоронам. Они надеялись отдать дань покойному и достойно провести его в последний путь. Но после того, как бездари-врачи им объявили диагноз коронавирус, обряд захоронения пришлось сократить.

Поэтому волынянина похоронили без отпевания и в мешке, а спецкостюмы рабочих бросили просто в яму с покойником. То есть мужчину поместили в мешок и зарыли, как собаку.

Кроме этого, к гробу не допустили ни родственников, ни священника. Также не позволили провести обряд погребения. Более того, за то, что привезли покойника с диагнозом коронавирус, жена отдала 3,5 тысячи гривен.

Со своей стороны медики утверждают, что мужчину с неподтвержденным диагнозом, но с подозрением на коронавирус похоронили по протоколу.

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