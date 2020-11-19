Несмотря на то, что количество зараженных китайским вирусом продолжает каждый день пробивать новый потолок, есть те, кто не верят в его опасность

Тем, кто игнорирует маски и считает, что вирус – это выдумка для запугивания людей, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубов дал несколько рекомендаций. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Он пригласил «ковидных атеистов» поработать волонтерами в переполненных отделениях интенсивной терапии. Они могут стирать белье, мыть пол или перестилать пациентов. Врач обяснил, что в больницах очень не хватает рук, особенно остро чувствуется дефицит младшего медицинского персонала.

«Я думаю, что сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами с китайским вирусом, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на шесть коек, а имеют как минимум 9-12 пациентов, работа несколько часов в таком отделении – и «атеизм ковидный» пройдет очень скоро», – отметил он.

Кроме приглашения поволонтерить, Дубов также обратился к «неверующим» еще с одним предложением:

«Огромная просьба к атеистам ковида, наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в вирус, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам».

За последние сутки в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев заражения. Всего в Украине обнаружили 583510 случаев заболевания вирусом из Китая.

Осложнения, вызванные болезнью, уже забрали жизни 10 369 украинцев. Среди них – огромное количество медиков, которые оказались фактически на передовой линии фронта.

Напомним, украинца с инсультом захоронили по "ковидному" протоколу.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.