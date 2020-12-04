Верховная Рада одобрила закон о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование
Как передает Politeka.net, законопроект №4460-д поддержали 289 народных депутатов.
Согласно положениям в документе, теперь за это нарушение сажать не будут. Законопроект предполагает штрафы, общественные работы, лишение права занимать определенные должности и ограничение свободы сроком до 2 лет, но не заключение.
По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, пункт о лишении свободы вызывал недовольство некоторых политсил.
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"Мы видели, что мы увязаем в этом процессе", - отметил политик и добавил, что лично поддерживал норму о лишении свободы, но решение нужно было принимать быстро.
Украинцы в пух и прах разнесли такое решение Верховной Рады.
"Думаю, надо награждать, зачем сажать? Негуманно же", "Они же не будут сажать сами себя", "У них шрафы и наказание только для народа", "Им нужно повысить зарплаты, а то не могут концы с концами связать в своих декларациях. Это какой-то позор", "А что сажали?", - писали украинцы в сети.
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