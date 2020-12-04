Верховная Рада одобрила закон о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование

Как передает Politeka.net, законопроект №4460-д поддержали 289 народных депутатов.

Согласно положениям в документе, теперь за это нарушение сажать не будут. Законопроект предполагает штрафы, общественные работы, лишение права занимать определенные должности и ограничение свободы сроком до 2 лет, но не заключение.



По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, пункт о лишении свободы вызывал недовольство некоторых политсил.

"Мы видели, что мы увязаем в этом процессе", - отметил политик и добавил, что лично поддерживал норму о лишении свободы, но решение нужно было принимать быстро.

Украинцы в пух и прах разнесли такое решение Верховной Рады.

"Думаю, надо награждать, зачем сажать? Негуманно же", "Они же не будут сажать сами себя", "У них шрафы и наказание только для народа", "Им нужно повысить зарплаты, а то не могут концы с концами связать в своих декларациях. Это какой-то позор", "А что сажали?", - писали украинцы в сети.

Напомним, что сотни штрафов посыпались на головы одесситов на карантине, жители в ярости: "Всех преступников поймали?".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области жителей массово штрафуют за нарушение карантина: "заплатят 17 тысяч гривен".

Также Politeka писала, что система финансового мониторинга: как не получить штраф и что изменится через месяц, список всех нововведений.