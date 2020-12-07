Политический видеоблогер Сергей Корнак поделился полученными ими сведениями о том, как власть обходится с малым бизнесом в Китае.

Ему рассказал об этом давно живущий и работающий в Украине китайский предприниматель Олег.

По данным Корнака, в Поднебесной малым считается всякий бизнес, годовой оборот которого составляет менее миллиона долларов. В этом случае с него взимается подоходный налог в размере одного процента. Малому бизнесу дают возможность развиться.

«Наши частные предприниматели не дотягивают и до 50 тысяч долларов в год, а там, если у тебя меньше миллиона – ты не достоин даже внимания», - говорит аналитик.

Более того, предприятия, которые приходят в китайскую экономику с инвестициями, со своими станками и оборудованием, освобождаются от уплаты налогов и различных государственных проверок на пять лет.

«Потому что они предоставляют рабочие места, а если производство разоряется или закрывается, то по договору все оборудование остается китайцам. И это справедливо: не закрывайся, разрабатывай разумную стратегию и планы», - считает Корнак.

Конечно, не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Корнак объясняет: китайская власть очень сложно устроена, в стране все политизировано, а вся информация проходит строгую цензуру. Так что очаровываться Китаем тоже не стоит.

Что же до знаменитой китайской вакцины против коронавируса, то к ней Олег отнёсся весьма скептически, хотя бы потому, что она ещё не прошла необходимых трёх этапов тестирования. Нулевые показатели заболеваемости в КНР он объясняет тотальным контролем правительства над СМИ.

Тем не менее Корнак подчёркивает: в Китае, несмотря на все его недостатки, власть отделена от бизнеса. Украине до этого ещё тянуться и тянуться.

«Политика не имеет отношения к бизнесу, там свои правила. Вот так должно быть и у нас, бизнес должен быть самостоятельным, со своими четкими правилами игры, без влияния власти. Я считаю, нам стоит развивать торговые отношения с Китаем – он вышел на первое место по товарообороту в Украине», - подытожил политический обозреватель.

Ранее этот комментатор одобрил идею нардепа Александра Качуры о сокращении состава Верховной Рады в полтора раза.

Также он довольно резко высказался о всевластии чиновников.