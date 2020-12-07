Фильм «Наследник» - это ложь и клевета в адрес бывших соратников убитого Евгения Щербаня

Об этом написал сын бизнесмена, Руслан Щербань в колонке для «Гордона».



«Этот фильм, по своей сути, не что иное, как обычный шантаж. Не разоблачение организаторов убийства, которых мы ищем последние 24 года, а банальный поиск выгоды», - написал Щербань.



По его словам, его брат Евгений просто хотел получить деньги, и решил шантажировать бывших соратников своего отца посредством фильма через создание для них репутационных проблем.



«Когда к 50 годам перед Евгением впервые в жизни возникла необходимость самостоятельно зарабатывать, он не придумал ничего лучшего, чем шантаж бывших соратников отца и близких нашей семье людей. Шантаж через создание репутационных проблем. Пусть у сценаристов и персонажей "Наследника" нет никаких доказательств, но правильно построенная драматургия почти художественного фильма создает у аудитории иллюзию очевидности ситуации», - написал Щербань.



Он также не исключает, что его брат был использован заказчиками так называемого расследования «в темную».



«Возможно, ему заплатили. Возможно, напугали. Я не могу поверить, что человек в здравом уме, без какого-либо давления и по доброй воле захочет оклеветать людей, которые нам помогали… Я не знаю, кто его "вдохновил" на трансляцию лжи, но мне жаль, что он стал марионеткой в чьих-то руках. Вопрос – в чьих? Какие цели преследует этот человек или люди? Ответа, опять же, у меня нет. Но мне очень жаль, что мой брат пошел на сделку с собственной совестью», - подчеркнул Щербань.