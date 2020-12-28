Слова главы украинского Минздрава Максима Степанова о новой вирусной угрозе на канале «Знай ua» комментирует ведущая Екатерина Котенкова

Речь идёт о сезонном гриппе, пик которого ожидается в феврале. Он может привести к такому же осложнению, как и коронавирус, то есть к пневмонии. При этом рост COVID-19 также прогнозируется на февраль.

Иначе говоря, для лечения обеих инфекций понадобятся одни и те же больницы и одни и те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы медицинская система выдержала нагрузку, и до весны жёсткий карантин уже не понадобился, полагает министр.

А сейчас Украина занимает 29-е место в Европе по смертности от COVID-19 на миллион жителей. Франция, Великобритания, Испания и Италия в два-три раза превосходят нас по этому показателю, к тому же с прошедшей весны он снизился. А речь идёт о странах, имеющих более развитую медицинскую систему.

Далее она переходит к другой больной теме – вакцинации. Все страны готовятся к ней, словно к военной операции. Но почему же такие сложности?

Народный депутат Виктория Вагнер сообщает, что правозащитники обвиняют богатые страны в несправедливости: у них достаточно вакцины, чтобы почти три раза привить каждого гражданина, а в бедных странах её хватит только на каждого десятого. Вся произведённая и запланированная вакцина от Pfizer и BioNTech уже закуплена ведущими странами.

Есть ещё вакцина, произведённая AstraZeneca, и почти две трети её производитель предоставит развивающимся странам. Но её эффективность составляет только 70 процентов.

Зато у китайской вакцины эффективность максимальная – 97 процентов. Она уже поступает в Индонезию и Бразилию.

«Я помню, как специалист по вакцинам Пламен Пасков говорил мне: так быстро разработать нормальную вакцину невозможно. Поэтому неудивительно, что люди боятся вакцинироваться», - замечает ведущая.

Но даже если вакцина и создана, появляется новая сложность – её доставка. Вакцина от Pfizer требует беспрецедентной температуры – -70 градусов, Moderna сохраняется и при -20. Но она и дороже. Для AstraZeneca хватит и обычного холодильника. Она выигрывает по цене, но проигрывает по надёжности.

«Что до Украины, то создаётся впечатление: власть не создаёт всю сложность ситуации. Всё как обычно: не хватает возможностей даже для хранения вакцин, обычных холодильников, оборудование устарело, родители осторожно относятся к календарной вакцинации», - заключает Котенкова.

Ранее она приводила прогнозы о курсе доллара в будущем году.