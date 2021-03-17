Сын умершего предпринимателя и политика Евгения Щербаня Евгений нашел осужденного за убийство Щербаней Вадима Болотских и пытался выяснить у него, кто был заказчиком убийства.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24” .

Евгений Щербань отметил, что нашел Вадима Болотских, который был осужден за убийство предпринимателя Евгения и его жены Надежды Щербань. Тот находится в лагере. Он разговаривал с ним и задавал ему некоторые вопросы, в частности, кто был заказчиком убийства его отца Евгения Щербаня.

По его словам, Вадим Болотских ответил ему, что в 2013 году у него состоялся разговор с его братом, Русланом Щербанем о том, был ли Павел Лазаренко заказчиком убийства. На что Болотских ответил, что он такого не утверждал, хотя Руслан и хотел получить ответ.

Евгений отметил, что адвокат Руслана Геннадий Москаль может заняться переводом Болотских в Украину.

По словам Евгения, исполнитель заказа Вадим Болотских так и не назвал заказчика.

Как сообщала Politeka , Москаль заявил, что ВР должна принять некоторые законодательные акты для сотрудничества с США в выдаче Лазаренко Украине .

Так, Москаль отметил, что Вадим Болотских, гражданин Российской Федерации, который убил лично Евгения Щербаня и его жену Надежду Никитину, был осужден в 2003 году Луганским областным судом к пожизненному заключению. Он отбывал наказание в Славяносербской колонии, но в 2014 году, когда начались боевые действия, Болотских вроде бы выпустили из лагеря. Из-за этого адвокат считает, что Болотских нужно найти.