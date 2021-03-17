В последнее время не раз звучали вопросы: кто стоит за фильмом «Наследник», кто его заказал?
Свою позицию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает предприниматель Евгений Щербань, сын убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.
«На эти вопросы уже есть ответы. BBC сняла фильм на деньги BBC – что там искать? Журналисты сами предложили тему – я так понимаю, это происходит очень просто, когда есть старший товарищ, который из предложенных тем отбирает те, которые он профинансировал» - говорит коммерсант.
По его словам, с Лещенко он познакомился уже после выхода фильма. К самому Щербаню обратился Максим Каменев, который работал в «Громадском». Ранее они встречались в ходе процесса Тимошенко. А офис, где работает Каменев, расположен рядом с домом Щербаня.
«Я намерен двигаться только вперёд. А впереди – следственные действия», - подчёркивает Евгений Щербань.
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Ранее, как сообщает Politeka, Геннадий Москаль утверждал, что Евгений Щербань-старший был убит по политическим мотивам.
Также он рассказывал о судьбе ряда томов уголовного дела об этом убийстве.