Недавно Геннадий Москаль публично предложил сыну убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Евгению Щербаню-младшему сотрудничество в расследовании дела об убийстве отца.
Свой ответ на это Щербань высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Геннадий Москаль предложил начать сотрудничество с того, чтобы найти непосредственного убийцу отца – Вадима Болотских. Но я уже нашёл Болотских. Болотских находится в том же лагере, где и находился. Это не перепроверенная информация, но огромная вероятность, что дело обстоит именно так», - рассказывает Щербань.
По его словам, сведения получены из весьма надёжного источника. Есть сведения, что направляли запросы в Европу, чтобы Болотских перевели в Украину, где он был осуждён.
«Но это пока неподтверждённая информация», - говорит гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Геннадий Москаль выразил уверенность, что Щербань был убит по политическим причинам.
Также он рассказал о томах дела об убийстве Щербаня, которые были перевезены в оккупированный Крым.