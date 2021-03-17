Недавно Геннадий Москаль публично предложил сыну убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Евгению Щербаню-младшему сотрудничество в расследовании дела об убийстве отца.

Свой ответ на это Щербань высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Геннадий Москаль предложил начать сотрудничество с того, чтобы найти непосредственного убийцу отца – Вадима Болотских. Но я уже нашёл Болотских. Болотских находится в том же лагере, где и находился. Это не перепроверенная информация, но огромная вероятность, что дело обстоит именно так», - рассказывает Щербань.

По его словам, сведения получены из весьма надёжного источника. Есть сведения, что направляли запросы в Европу, чтобы Болотских перевели в Украину, где он был осуждён.

«Но это пока неподтверждённая информация», - говорит гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Геннадий Москаль выразил уверенность, что Щербань был убит по политическим причинам.

Также он рассказал о томах дела об убийстве Щербаня, которые были перевезены в оккупированный Крым.