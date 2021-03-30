Сын убитого предпринимателя и политика Евгения Щербаня Евгений заявил, что не получил ни копейки за фильм “Наследник”, но получил дивиденды в виде решения задачи и морального удовлетворения.

Об этом он сказал в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской .

“Про дивиденды. Тут вопрос, что называть дивидендами. Вы имеете в виду деньги? Нет, денег ни копейки не получал ни во время фильма, ни после фильма. И слава Богу, не было у меня такой задачи и даже мысли озвучивать такие какие-то. На мой взгляд - с точки зрения морального мира, материального, это нормально. Но с точки зрения того, чем я занимаюсь - у меня задача не стоит кого-то очернить. За деньги, или еще что-то”, - сказал Евгений Щербань.

По его словам, дивиденды выражены в решении задачи и он рад, что получил от этого моральное удовлетворение, что виновные понесли наказание.

Также он отказался комментировать слова своего брата Руслана Щербаня о том, что он будто согласился снять этот фильм, поскольку ему заплатили, а он нуждался в деньгах.

Как сообщала Politeka , Евгений Щербань высказал свое мнение относительно бизнеса отца .