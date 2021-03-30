Сын убитого предпринимателя и политика Евгения Щербаня Евгений заявил, что не получил ни копейки за фильм “Наследник”, но получил дивиденды в виде решения задачи и морального удовлетворения.
Об этом он сказал в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.
“Про дивиденды. Тут вопрос, что называть дивидендами. Вы имеете в виду деньги? Нет, денег ни копейки не получал ни во время фильма, ни после фильма. И слава Богу, не было у меня такой задачи и даже мысли озвучивать такие какие-то. На мой взгляд - с точки зрения морального мира, материального, это нормально. Но с точки зрения того, чем я занимаюсь - у меня задача не стоит кого-то очернить. За деньги, или еще что-то”, - сказал Евгений Щербань.
По его словам, дивиденды выражены в решении задачи и он рад, что получил от этого моральное удовлетворение, что виновные понесли наказание.
Также он отказался комментировать слова своего брата Руслана Щербаня о том, что он будто согласился снять этот фильм, поскольку ему заплатили, а он нуждался в деньгах.
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Как сообщала Politeka, Евгений Щербань высказал свое мнение относительно бизнеса отца.
Также Politeka сообщала, что Геннадий Москаль объяснил, кому может быть выгоден фильм “Наследник”.