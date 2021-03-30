В фильм “Общественного” “Наследник” вошло только 5% от той информации, которую сын убитого предпринимателя и политика Евгения Щербаня Евгений получил в ходе расследования

Об этом он сказал в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.

“Вы даже не представляете, какой объем информации не вошел в фильм. Это терабайты памяти. Конечно же, много не вошло. Из моего расследования вошло, если взять 100% того, что мы наработали, 5% в лучшем случае. То есть, из этого можно было сериал на 100 серий сделать, если на весь объем информации”, - сказал Евгений Щербань.

По его словам, это была очень сложная задача, чтобы из того объема выжать нужное, чтобы это смотрелось и не было сухим материалом. Можно было бы людей нагрузить информацией, документами.

“Хотя у людей была такая задача. Я так понимаю, кто-то из людей, которые более опытные, сказал, что нужно вот так вот сделать. Это будет правильно, то есть, это будет воспринято проще. Потому что то, что ребята вначале хотели сделать – это очень "мега" сложно было бы, и это скорее для следователей было бы. Сразу в наручники и…”, - добавил Щербань.

Как сообщала Politeka, журналисты сами предложили тему: Евгений Щербань о фильме “Наследник”.

Также Politeka сообщала, что Щербань заявил, что Болотских находится в том же лагере, где и находился.