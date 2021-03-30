Как известно, не так давно вышел фильм «Громадского» «Наследник», который восстановил и оживил обсуждение убийства политика и предпринимателя Евгения Щербаня в 1990-х годах. Это было едва ли не самое известное преступление в свое время, тема которого жива и спустя почти четверть века.

Старший сын погибшего, Евгений Щербань, присоединился к работе над кинолентой, а младший, Руслан Щербань, отреагировал на это критически. Так, между братьями возник довольно серьезный конфликт.

В своем интервью журналисту Дмитрию Гордону Руслан Щербань высказал несколько обвинений в адрес брата. Сейчас же тот обратился к журналисту с просьбой ответить на эти обвинения.

О своих дальнейших намерениях и мнении относительно обвинений Руслана в интервью Гордону Евгений Щербань рассказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы».

«Я обращаюсь к Дмитрию Гордону», - говорит Евгений. Его обращение заключается в том, чтобы получить возможность в интервью-ответе прокомментировать обвинения Руслана Щербаня. Он напоминает, что, кроме того, сам Руслан со своим адвокатом взяли время для своего ответа «Громадскому» за фильм.

Евгений также признается, что несколько раз виделся с Гордоном, но о тесном контакте речь не идет. Журналист со своей стороны заявил, что относится к семье Щербаней с уважением. Тем не менее, в интервью Руслана Евгений этого уважения не увидел. «Дмитрий, если вы с уважением к семье относитесь, почему вы брата не оставили от таких глупостей, которые он сделал?», - спрашивает он.

Ставя себя на место журналиста, Евгений говорит, что в такой ситуации не дал бы наговорить Руслану в интервью столько обвинений и упреков. Так, считает он, и сделал бы человек, который выходит с позиции уважения к семье.

Напоминаем, Евгений Щербань высказал свое мнение относительно бизнеса отца.

Ранее Politeka сообщала о том, что Евгений Щербань рассказал о фильме «Наследник».