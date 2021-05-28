80% мусора, что попало в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение согласно результатам экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай».

«То, что наша страна производит лишь пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, абсолютно не снимает с нас ответственности по налаживанию системы обращения с отходами. Это разработка Схем санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора, это развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов», - отметил Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что важное значение имеет налаживание мониторинга состояния рек.

«Один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре будет принят! Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса осуществляет разработку документации для создания видеосистемы, которая будет проводить мониторинг состояния реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны», - рассказал Андрей Малеванный.