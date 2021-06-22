Партия «Держава» почтила память погибших от рук нацистских оккупантов воинов Великой Отечественной войны, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также, по их мнению, задача нынешнего поколения это победить современных оккупантов, которые, по их мнению, третируют народ изнутри. Об этом сказано в их Telegram.

«В 21 веке оккупанты не объявляют войну, а покупают в собственность заграничных корпораций украинскую землю, используют кредитную кабалу, финансируют украинских политиков, вяжут страны военно-политическими «европейскими векторами» и создают невыносимые условия существования народа через сумасшедшие тарифы ЖКХ, сокращение социальных гарантийгосударства и прав рабочих», - отмечено в публикации.

В публикации сказано, что в этот день 80 лет назад нацистские захватчики напали на нашу, по их словам, родину с целью уничтожения нашего народа. Но, как отмечено в Telegram, сейчас тоже происходит своего рода «оккупация».

«Задача нашего поколения научиться побеждать «современных оккупантов» и на практике показать, что мы достойны своих героических предков. Сегодня, 22 июня в день памяти и скорби, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с Великой Отечественной войны», - сказано в Telegram.

Напомним, Politeka публиковала заявление партии «Держава», что необходима проверка всех лиц, которые получают деньги из-за границы.

Ранее Politeka сообщала, что партия «Держава» устроила протест против земельной реформы.