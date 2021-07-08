В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, что акция по предоставлению нулевых деклараций и налоговой амнистии продлится год.

«По окончании этой акции период амнистии заканчивается и предполагается, что все абсолютно люди имеют на руках легальные доходы. Если у вас есть незадекларированные доходы, не превышающие 600 тысяч гривен, их декларировать не надо. Если ваша квартиры до 120 м. кв., дом до 240 м. кв. или нежилое помещение в 60 м. кв., вам это и не надо декларировать. Государство считает, что такие деньги и недвижимость абсолютно легальные», - подчеркнул он.

Пендзин сказал, что по окончании амнистии вас проверять никто не придет, но если через несколько лет вы захотите что-то продать, то у вас спросят – откуда. По его словам, никто не собирается лазить по вашим ящичкам и перечислять вашу наличность, но если через несколько лет вы придете с этой наличкой, чтобы оплатить покупку квартиры, то у вас тоже попросят показать уплату налогов с этих денег.

«Здесь нужно, чтобы наши чиновники вышли на средства массовой информации и сказали людям, что сейчас декларирование является добровольным, а через два года мы вводим косвенный контроль. У нас есть полное отсутствие информирования населения, поэтому люди не понимают, зачем им все это нужно, потому что они покупали квартиры на вторичном рынке и дальше будут так же покупать. Но подождите, если мы с вами идем в Европу, которая платит налоги и контролирует каждую копейку, то рано или поздно Украина придет к непрямому контролю доходов граждан», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что налоговая амнистия не будет пользоваться популярностью среди граждан.

Также ранее Макаренко рассказывал для Politekaо мировом опыте налоговых амнистий.