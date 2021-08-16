В Украину придет похолодание – синоптики ожидают от последней декады лета температуры в пределах от 20 до 24 градусов.

Таков прогноз ресурса Gismeteo.

Синоптики сообщили, что 16 и 17 августа средняя температура в Украине составит 28 градусов. Существенно она может отличаться лишь на Западе. 17 и 18 августа синоптики ожидают наступления первого этапа похолодания, которое придет из западных областей. Столбики термометров опустятся до 21 – 24 градусов.

18, 19 и 20 августа более прохладной станет погода на севере. Температура там удержится в пределах 20 – 23 градусов. 19, 20 и 21 августа на юго-востоке похолодает до 21 – 25 градусов.

Снова потеплеет в период с 22 по 24 августа. В эти дни температурные показатели поднимутся до 27 – 30 градусов. Температура снизится до конца месяца. На севере градусник покажет от 20 до 24, на западе – от 19 до 22, в других областях Украины – от 21 до 26.

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что украинцев ждет похолодание. По ее словам, до 17 августа в Ровенской, Луганской и Харьковской областях сохранится высокий уровень пожарной опасности. До конца дня 16 августа температура в большей части украинских городов удержится в пределах 28 - 32 градусов. Во вторник-среду температура начнет падать, в регион ворвется холодная воздушная масса.

16 августа сильные осадки не ожидаются. Локальные дожди с грозами могут затронуть Крым, а также часть восточных и западных регионов. Диденко назвала эти осадки освежающими и благодатными, однако в некоторых местах такие дожди способны превратиться в сильные ливни.

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