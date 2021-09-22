В чём смысл создания альянса США, Великобритании и Австралии? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует дипломат Вадим Трюхан.

«Я полагаю, что решение о создании AUKUS приняли на основе данных о росте влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Вашингтоне именно его считают основным фактором дестабилизации. Недавно госсекретарь США Блинкен заверил, что эта страна не оставит Тайвань и Украину, и будет выполнять все обязательства перед ними. После ухода из Афганистана США увидели, что ситуация выходит из-под контроля, и приняли оперативное решение. Америке срочно нужно возвращаться в большую мировую политику и наращивать мускулы. Она должна выстраивать с другими странами уже не партнёрские, а союзнические отношения», - считает гость программы.

По его мнению, это может послужить хорошим примером для нашей страны.

«Украина должна выйти на союзнические отношения с теми государствами, которые разделяют наше беспокойство. Официальный Киев уже говорил о таком союзе, но слабо. Сейчас об этом больше говорят поляки, и не только посол в Киеве, но и президент Анджей Дуда. Идея союза витает в воздухе, и вскоре может стать реальностью», - говорит Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Александр Лазарев прокомментировал перспективы создания Интермариума.