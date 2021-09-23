Во Львовской области страдающий шизофренией житель Самбора задушил свою мать.

Об этом сообщают «Факты».

По данным источника, правоохранители провели спецоперацию, в результате которой нашли тело женщины в ее собственном доме. Соседи женщины оказались первыми людьми, которые заметили, что она исчезла. Правоохранители установили, что тело погибшей женщина на протяжении двух недель находилось в квартире. Соседка Галина приносила продукты этой семье. Она первой обратила внимание на пропажу хозяйки. Сын запретил женщине посещать квартиру.

Соседка обратилась к правоохранителям. Мужчина заперся в квартире и не впустил полицейских. Правоохранители трижды пытались проникнуть внутрь. Благодаря соседке, полицейским удалось зайти и задержать мужчину. У мужчины правоохранители нашли множество эзотерических книг. Соседи отметили, что именно они стали причиной психического расстройства мужчины. Он заявил, что разработал собственную религию. Мать он избивал и принуждал к голоданию.

Следователи установили, что мать на протяжении двадцати лет скрывала, что ее сын болен и отказывалась его лечить. Подозреваемый признался, что не хотел хоронить мать. Его хотят подвергнуть принудительному лечению. Сейчас мужчина в изоляторе.

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