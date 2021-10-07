Отопительный сезон совсем скоро стартует в Киеве - на пленарном заседании Киевсовета выдали подробности.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжающие компании уже начали отапливать коммунальные учреждения столицы.

Мэр столицы заявил, что отопительный сезон для жилых домов начнется в ближайшие дни, отметили в пресс-службе КГГА.

Кроме того Виталий Кличко рассказал о тарифах на газ для киевлян. Так, известно, что актуальная на сегодня стоимость природного газа в разы выше, чем в прошлом году. Поэтому для местных властей сейчас крайне важно не допустить рост тарифов на тепло для населения.

Напомним, что власти каждого региона Украины вправе определять начало отопительного сезона.

Главное правило для всех - среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не должна превышать +8 градусов. Если температура ниже - тогда в регионе подают тепло.

К слову, подача тепла в школы, детские сады и больницы может начаться раньше, чем в жилых домах.

Как правило, отопительный сезон начинается 15 октября, но местные власти могут начать его раньше или позже.

Ранее сообщалось, что отопление можно не включать: в Украину в середине осени вернется лето, прогноз.

Также, каникулы в школах готовятся перенести из-за новых тарифов: "Отопление подорожает на...".

Politeka рассказывала, что украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.