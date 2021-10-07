Отопительный сезон совсем скоро стартует в Киеве - на пленарном заседании Киевсовета выдали подробности.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжающие компании уже начали отапливать коммунальные учреждения столицы.
Мэр столицы заявил, что отопительный сезон для жилых домов начнется в ближайшие дни, отметили в пресс-службе КГГА.
Кроме того Виталий Кличко рассказал о тарифах на газ для киевлян. Так, известно, что актуальная на сегодня стоимость природного газа в разы выше, чем в прошлом году. Поэтому для местных властей сейчас крайне важно не допустить рост тарифов на тепло для населения.
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Напомним, что власти каждого региона Украины вправе определять начало отопительного сезона.
Главное правило для всех - среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не должна превышать +8 градусов. Если температура ниже - тогда в регионе подают тепло.
К слову, подача тепла в школы, детские сады и больницы может начаться раньше, чем в жилых домах.
Как правило, отопительный сезон начинается 15 октября, но местные власти могут начать его раньше или позже.
Ранее сообщалось, что отопление можно не включать: в Украину в середине осени вернется лето, прогноз.
Также, каникулы в школах готовятся перенести из-за новых тарифов: "Отопление подорожает на...".
Politeka рассказывала, что украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.