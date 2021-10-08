В Украину после заморозков придет похолодание и первые настоящие минусовые температуры, вызванные смещением антициклона Lioba, который принесет с собой холодный воздух.
Синоптики Укргидрометцентра предупредили о том, как изменится погода уже 8 октября. Так, украинцев ждет ясный день без осадков.
При этом сильный ветер, который в последние дни наблюдается во многих областях, сохранится. Его скорость составит от 7 до 12 м/с. На юго-востоке и местами на западе ожидаются штормовые порывы до 20 м/с. В этих областях объявлено штормовое предупреждение.
В стране также заметно похолодает. Особенно заметно это будет по ночным температурам, которые местами уйдут в «минус». Впрочем, пока не стоит ждать температур ниже -1 градуса.
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В среднем днем в Украине ожидается от +11 до +17 градусов, а ночные температуры будут колебаться от 0 до +7 градусов. Теплее всего будет за западе страны, а вот в восточных областях температуры опустятся ниже всего.
Синоптики также сообщили, что до конца недели осадков в стране не ожидается.
Отметим, что синоптики прогнозируют, что в этом году украинцев ждет более продолжительная зима, хоть и без экстремальных морозов.
Напомним, украинцам рассказали, какая зима их ждет.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о похолодании, тепло сохранится только в одной области.
Также Politeka писала, что погода резко ухудшится, появилось предупреждение.